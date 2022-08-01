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35 минут назад

Медсестра хосписа перечислила признаки скорой смерти

Вечерняя Москваиещё 1

Медсестра хосписа Пенни Смит рассказала, по каким признакам можно определить скорую кончину человека.

Медсестра хосписа перечислила признаки скорой смерти
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Когда люди умирают, им видится, что перед ними стоят покойные люди, которых они любили. А иногда даже и их умершие питомцы. Когда умирающие говорят, что видят свою покойную бабушку или своего щенка, это нормально... В последние минуты жизни у них вытянута шея, открыты глаза, но при этом неподвижный взгляд, а также затрудненное дыхание, — рассказала Смит.

Она добавила, что «возвращать» умирающего человека не стоит, потому что это его зря побеспокоит. Кроме того, не рекомендуется насильно кормить и поить таких пациентов — умирающему телу это уже не нужно, передает «МедикФорум».

Доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев рассказал, какие симптомы указывают на «немой инфаркт» и как быстро должен действовать пациент, который обнаружил у себя его признаки.

По словам врача, зачастую при инфаркте появляется сильная боль в груди, и человек понимает, что ему нужна срочная помощь. Однако бывает и так называемый немой инфаркт, который может привести к летальному исходу почти без предупреждения, подчеркнул врач.

Болезни и лекарства,
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