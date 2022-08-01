Медсестра хосписа перечислила признаки скорой смерти

Медсестра хосписа Пенни Смит рассказала, по каким признакам можно определить скорую кончину человека.

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— Когда люди умирают, им видится, что перед ними стоят покойные люди, которых они любили. А иногда даже и их умершие питомцы. Когда умирающие говорят, что видят свою покойную бабушку или своего щенка, это нормально... В последние минуты жизни у них вытянута шея, открыты глаза, но при этом неподвижный взгляд, а также затрудненное дыхание, — рассказала Смит.

Она добавила, что «возвращать» умирающего человека не стоит, потому что это его зря побеспокоит. Кроме того, не рекомендуется насильно кормить и поить таких пациентов — умирающему телу это уже не нужно, передает «МедикФорум».

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