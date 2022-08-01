Признаки того, что у вас начались проблемы с работой мозга

Лёгкие когнитивные нарушения не так заметны, поскольку они не влияют на способность человека заниматься повседневной деятельностью. Как же их распознать — об этом в материале Eat this, not that.
«Любой из нас порой оказывается на кухне, не понимая, зачем он туда пришёл, или забывает чьё-то имя. Но когда это начинает происходить постоянно и изо дня в день, тогда следует начать беспокоиться»,
— пояснил невролог, доктор Кэролин Фредерикс (Carolyn Fredericks).
Исследования показывают, что даже лёгкая потеря слуха может удвоить риск старческого слабоумия.
Имеются убедительные доказательства того, что диабет второго типа может привести к ускоренному старению мозга.
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