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2 часа назад

Признаки того, что у вас начались проблемы с работой мозга

Ferra.ru

Лёгкие когнитивные нарушения не так заметны, поскольку они не влияют на способность человека заниматься повседневной деятельностью. Как же их распознать — об этом в материале Eat this, not that.

Признаки того, что у вас начались проблемы с работой мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Частые проблемы с памятью

«Любой из нас порой оказывается на кухне, не понимая, зачем он туда пришёл, или забывает чьё-то имя. Но когда это начинает происходить постоянно и изо дня в день, тогда следует начать беспокоиться»,

— пояснил невролог, доктор Кэролин Фредерикс (Carolyn Fredericks).

Потеря слуха

Исследования показывают, что даже лёгкая потеря слуха может удвоить риск старческого слабоумия.

Диабет второго типа

Имеются убедительные доказательства того, что диабет второго типа может привести к ускоренному старению мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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