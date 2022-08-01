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29 минут назад

Склонность к накопительству может говорить о деменции

Волгоградская правдаиещё 1

Зачастую пенсионеры страдают от когнитивных расстройств, которые нельзя вылечить. При этом волгоградский психиатр заявила, что люди могут приостановить развитие болезни.

Склонность к накопительству может говорить о деменции
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По информации из ТГ-канала регкомитета здравоохранения, проблема с деменцией нередко возникает после 65 лет. Факторами риска является гипертония, избыточный вес, сахарный диабет и вредные привычки.

Главврач областной психиатрической больницы № 2 Инна Замятина заявила, что родственникам пенсионеров стоит наблюдать за их поведением. О заболевании могут сигнализировать проблемы с памятью, потеря интереса к старым увлечениям, нарушение ориентации в пространстве, перепады настроения и склонность накапливать или перекладывать вещи.

За помощью по этому вопросу следует обращаться к терапевту и неврологу.

Болезни и лекарства,
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