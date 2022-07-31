Инфекционист назвала симптомы гепатита

«Наиболее типичным специфическим симптомом вирусного гепатита является желтуха. В большинстве случаев люди переболевают так называемыми безжелтушными формами либо вообще без проявлений каких-то хронических — человек ничего не чувствует, либо они очень незначительны и носят характер масок иных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской гастрита, под маской ОРЗ. Нет таких типических симптомов, диагноз гепатита точный абсолютно, тем более с названием буквы. Без специальной лабораторной диагностики нельзя. Когда ты видишь человека пожелтевшего — здесь в голове врача рождается целый спектр дифференциальных диагнозов, потому что это может быть и камень, это может быть и опухоль, это, может, человек апельсинового сока обпился, морковки объелся, и у него кератиновая желтуха.