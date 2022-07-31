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1 час назад

Инфекционист назвала симптомы гепатита

Говорит Москва

В эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель главного инфекциониста Москвы, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ1 Елена Нурмухаметова отметила, что этот показатель может говорить также и о других проблемах. Для постановки точного диагноза необходимо провести обследование у специалистов.

Инфекционист назвала симптомы гепатита
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Наиболее типичным специфическим симптомом вирусного гепатита является желтуха. В большинстве случаев люди переболевают так называемыми безжелтушными формами либо вообще без проявлений каких-то хронических — человек ничего не чувствует, либо они очень незначительны и носят характер масок иных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской гастрита, под маской ОРЗ. Нет таких типических симптомов, диагноз гепатита точный абсолютно, тем более с названием буквы. Без специальной лабораторной диагностики нельзя. Когда ты видишь человека пожелтевшего — здесь в голове врача рождается целый спектр дифференциальных диагнозов, потому что это может быть и камень, это может быть и опухоль, это, может, человек апельсинового сока обпился, морковки объелся, и у него кератиновая желтуха.

Такие вещи тоже могут быть. Желтуха наводит на мысль о гепатите в первую очередь. Это позволяет очень быстро диагностировать, а когда человек без желтухи — здесь путь к диагнозу может оказаться очень долгим, а при хронических гепатитах вообще многолетним, иногда годы упускаются просто в силу того, что нет типичной клинической картины. Безмолвное течение бывает».

Болезни и лекарства,
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