Семь самых необычных болезней в мире

Сегодня медицина может ответить на множество вопросов, связанных с лечением и диагностикой самых разных заболеваний. Однако есть такие из них, о которых мало кто слышал.

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В современном мире, хоть и крайне редко, но всё ещё встречаются странные болезни. О некоторых из них - ниже.

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Аллергия на воду

Известно, что этим видом аллергии страдают 30 человек. Обычно она появляется в результате гормонального дисбаланса, который вызван родами. Одна 21-летняя мать, например, не может стоять под душем дольше 10 секунд в неделю, иначе у неё появляется на коже сыпь. Объясняется это сильной чувствительностью организма к ионам в недистиллированной воде.

Синдром иностранного акцента

На сегодняшний день в мире обнаружено 60 случаев такой болезни. В 2002 году стало известно, что у людей с этим заболеванием возникают аномалии мозга, из-за чего меняется их речь. Впервые синдром иностранного акцента выявили в 1941 году у женщины из Норвегии: у неё возник сильный немецкий акцент.

Смерть от смеха

По-другому эта болезнь называется «куру». Встречалась она лишь у представителей племени форе в Новой Гвинее. В СМИ о ней написали в 1950-х годах. Обследования, проведённые Национальным институтом неврологических расстройств и инсульта в Америке, показали, что умирали пациенты из-за поражений мозга. Карлтон Гайдузек из США в итоге определил, что инфекция эта передавалась из-за каннибализма: в этом племени люди поедали больных родственников после их смерти. За это учёный получил Нобелевскую премию.

Синдром Алисы в стране чудес

Из-за этого синдрома люди видят вещи гораздо меньше, чем они есть на самом деле. Такое состояние может также влиять на слух, осязание, восприятие собственного тела. Кроме того, синдром Алисы в стране чудес связан с мигренью.

Синдром автопивоварни

Это редкое заболевание отличается тем, что при нём в организме человека производится этанол, то есть спирт. Причём вырабатывается он после употребления продуктов, содержащих много углеводов. Основным виновником такого процесса считается особая разновидность дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), точнее, её избыток. Также если у человека плохо работает при таком синдроме печень, то алкоголь будет накапливаться и дольше задерживаться в организме. Среди симптомов синдрома автопивоварни - хроническая усталость, отрыжка, спутанность сознания, головокружение, раздражение кишечника, злоупотребление алкогольными напитками.

Синдром рыбного запаха

По-другому этот синдром называется триметиламинурией. При такой болезни тело человека выделяет запах, который напоминает запах гниющей рыбы. Связано это с тем, что его организм не может расщепить вещество триметиламин. Появляется такое заболевание у людей с мутациями в гене FMO3.

Фатальная семейная бессонница

Это заболевание имеет генетический характер. Но эксперты говорят, что в странах Европы, а также в США, Австралии, Японии, Китае лишь 100 человек из 30 семей считаются носителями гена, который вызывает такую болезнь.