Почему отекают ноги

Отечность ног - распространенная жалоба пациентов. Спросили врача-терапевта Алексея Жито, почему данный симптом появляется и о каких проблемах со здоровьем он может сигнализировать.
По словам медика, отечность может быть связана с жарой, так как при высокой температуре расширяются сосуды нижних конечностей, сосуды кожи. Избыток открытых сосудов приводит к тому, что в коже образуется больше жидкости. Однако существуют и патологические причины.
Вторая патологическая причина, которую отметил врач, - анемия. Снижение железа, фолиевой кислоты, витамина В12 приводит к снижению гемоглобина. Это в свою очередь приводит к тому, что в организме увеличивается циркуляция крови, и она тоже скапливается в нижних конечностях.
Также причинами отеков нижних конечностей могут быть онкология, например, рак яичников или рак желудка, и патология щитовидной железы.