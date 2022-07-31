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28 минут назад

Почему отекают ноги

Анна Шутова
Жито Алексей Владимировичэксперт

Отечность ног - распространенная жалоба пациентов. Спросили врача-терапевта Алексея Жито, почему данный симптом появляется и о каких проблемах со здоровьем он может сигнализировать.

Почему отекают ноги
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

По словам медика, отечность может быть связана с жарой, так как при высокой температуре расширяются сосуды нижних конечностей, сосуды кожи. Избыток открытых сосудов приводит к тому, что в коже образуется больше жидкости. Однако существуют и патологические причины.

Во-первых, это избыточная масса тела. Чем больше масса тела, тем сильнее сдавливается нижняя полая вена в брюшной полости, и это приводит к тому, что в единицу времени чуть меньшее количество крови постоянно оттекает от нижних конечностей и скапливается.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Вторая патологическая причина, которую отметил врач, - анемия. Снижение железа, фолиевой кислоты, витамина В12 приводит к снижению гемоглобина. Это в свою очередь приводит к тому, что в организме увеличивается циркуляция крови, и она тоже скапливается в нижних конечностях.

Другими причинами являются снижение общего белка, например, у вегетарианцев и у тех, кто недоедает. Существуют сердечные отеки, когда у сердца слабая присасывающая способность, и жидкость такое остается в нижних конечностях. По сути, сердце не способно перекачивать кровь. Дальше - лимфодема и лимфостаз при инфекциях.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Также причинами отеков нижних конечностей могут быть онкология, например, рак яичников или рак желудка, и патология щитовидной железы.

Болезни и лекарства,
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