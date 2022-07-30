Медики перечислили неочевидные симптомы диабета

Эндокринологи Эми Хесс-Фишл, Лиза М. Леонтис и Джеймс Салем рассказали, что постоянный голод может быть симптомом развивающегося диабета, сообщает ETNT.
Также неочевидным симптомам специалисты причислили частое мочеиспускание, долгое заживление травм и нечеткость зрения после приема пищи.
Это объясняется тем, иммунитет снижается из-за диабета, он легко подвержен болезням. Даже самые небольшие порезы будут заживать очень долго.
Стоит обратить внимание и на кожные изменения. На складках шеи, паха, подмышек могут проявиться темные пятна, возникающие из-за избытка инсулина.