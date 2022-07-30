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9 минут назад

Медики перечислили неочевидные симптомы диабета

Волгоградская правда

Эндокринологи Эми Хесс-Фишл, Лиза М. Леонтис и Джеймс Салем рассказали, что постоянный голод может быть симптомом развивающегося диабета, сообщает ETNT.

Медики перечислили неочевидные симптомы диабета
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Также неочевидным симптомам специалисты причислили частое мочеиспускание, долгое заживление травм и нечеткость зрения после приема пищи.

Это объясняется тем, иммунитет снижается из-за диабета, он легко подвержен болезням. Даже самые небольшие порезы будут заживать очень долго.

Стоит обратить внимание и на кожные изменения. На складках шеи, паха, подмышек могут проявиться темные пятна, возникающие из-за избытка инсулина.

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