Медики перечислили неочевидные симптомы диабета

Эндокринологи Эми Хесс-Фишл, Лиза М. Леонтис и Джеймс Салем рассказали, что постоянный голод может быть симптомом развивающегося диабета, сообщает ETNT.

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Также неочевидным симптомам специалисты причислили частое мочеиспускание, долгое заживление травм и нечеткость зрения после приема пищи.

Это объясняется тем, иммунитет снижается из-за диабета, он легко подвержен болезням. Даже самые небольшие порезы будут заживать очень долго.