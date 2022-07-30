Что нужно знать о гепатитах

A, B, C, D, E... Вы думаете, это английский алфавит? Нет, это гепатитная азбука: именно этими буквами обозначаются пять типов гепатитов, известных сегодня.

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От желтухи до поноса

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У этих гепатитов есть две общие черты: их вызывают вирусы и все они поражают печень (гепатит переводится как «воспаление печени»). Далее начинаются различия. Первый и последний гепатиты - А и Е - передаются фекально-оральным путем. Точно так же, как холера, дизентерия и многие другие желудочно-кишечные инфекции.

Природа так распорядилась, что гепатит А оказался самым безопасным. Он редко приводит к тяжелым ситуациям и нечасто становится хроническим. Специфического лечения этой болезни практически нет, организм обычно сам справляется с вирусом. Раньше эту болезнь называли желтухой - кожа больного окрашивалась в желтоватый цвет. Но сегодня нередко встречается и скрытый гепатит А - безжелтушный. В этом и кроется его коварство: такой больной щедро выделяет массу вирусов, которые могут передаться окружающим.

Гепатит А представляет опасность в тех местах, где плохо с водной гигиеной. Например, в развивающихся странах трудно найти человека, который бы не переболел этой инфекцией.

Болезнь на букву Е

Если гепатит А хорошо изучен медиками, то с гепатитом Е все иначе. Простых методов его диагностики нет, его очень редко выявляют. Инфекцию часто могут принимать за гепатит А. Но при этом гепатит на букву Е гораздо опаснее. Если он развивается у человека, имеющего уже хроническое заболевание печени, инфекция может протекать тяжело, даже с системными эффектами - поражением суставов и нервной системы. В особой зоне риска еще и женщины во второй половине беременности, у трети из них бывают очень тяжелые поражения с печеночной недостаточностью. Кроме того, есть подозрения, что гепатит Е, в отличие от А, может становиться хроническим и в ряде случаев способен приводить к циррозу печени. Особенно странно такое невнимание к болезни потому, что открыл ее еще в 1980-е годы советский ученый Михаил Балаян, изучавший наших солдат в Афганистане. Он первым смог выделить вирус гепатита Е, заразив им самого себя. Это открытие было признано во всем мире.

Сага о вампирах

А вот в гепатитах B, С и D есть нечто вампирическое: вирусы, вызывающие их, должны проникнуть не в желудочно-кишечный тракт, а прямо в кровь. Уже потом они попадают в печень и начинают там свою разрушительную работу. Правда, как выяснили медики, вирусы могут поражать и другие органы. Например, гепатиту С часто сопутствуют поражения нервной системы, почек, кожные васкулиты и другие болезни.

Заражение может происходить половым путем, но гораздо чаще это бывает через плохо обработанные медицинские инструменты, при косметологических процедурах, татуаже, пирсинге, а также у наркоманов.

Вирус гепатита В не всегда вызывает болезнь, а человек может просто быть его носителем без каких-либо симптомов инфекции. Таким людям надо обязательно лечиться, так как гепатит может привести к циррозу и раку печени. В терапии используют альфа-интерферон и препараты из группы нуклеотидов.

С этой инфекцией может быть связан и гепатит D. Его возбудитель сам размножаться не может и вызывает болезнь только при наличии в организме вируса гепатита В - это всегда сочетанная инфекция. Для этого ему необходим вирус гепатита В, только во взаимодействии с которым он и способен размножаться. Если у человека есть оба этих вируса, болезнь бывает более агрессивной, она тяжелее лечится, гораздо быстрее развивается цирроз, и, как правило, чтобы спасти больного, нужна пересадка печени. Может развиться и рак печени. Единственный препарат против данного вируса - альфа-интерферон, но он эффективен не более чем у четверти больных. Новые лекарства находятся на стадии клинических испытаний.

Гепатит С обычно протекает тяжелее, чем В, и плюс ко всему против него нет вакцины. А это значит, что профилактика гепатита С затруднена. Но в последние годы его научились излечивать - появилось несколько эффективных противовирусных препаратов. Благодаря этому пациенты избегают развития цирроза и рака печени. Но такое лечение недешево. Другая проблема - есть много людей, не знающих, что они живут с вирусом гепатита С, они не подозревают, что больны. Ситуация похожа на проблему с ВИЧ. Таких пациентов в несколько раз больше, чем знающих о своей болезни. Они могут заражать других, а, зная о своей болезни, могли бы излечиться от нее. Это большая социальная и медицинская проблема.

Вакцина поможет не всем

Не от всех, но от многих видов гепатита есть вакцина. Например, вакцинация против гепатита В введена в Национальный календарь прививок. И запомните, защищаясь так от гепатита В, вы одновременно спасаете себя и от тяжелейшего гепатита D - ведь он развивается только у тех, кто уже болен гепатитом В. С другой стороны, это еще и прививка против рака печени. Гораздо беззащитней в этом плане мы перед гепатитом С.