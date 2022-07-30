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1 час назад

Учёные нашли связь между высокими дозами инсулина и раком

Ferra.ru

Учёные изучили корреляцию между суточной дозой инсулина и заболеваемостью раком среди пациентов с диабетом первого типа.

Найдена связь между высокими дозами инсулина и раком
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы новой научной работы увидели, что заболеваемость раком была выше у тех, кто принимал большую дозу инсулина. Согласно статье, в зависимости от суточной дозы инсулина выделили три группы: низкая (менее 0,5); средняя (больше или равно 0,5 или меньше 0,8); высокая (больше или равно 0,8 единиц/кг в день). Коэффициенты риска были значительно выше в группе с высокой дозой. Заболеваемость раком составила 2,11, 2,87 и 2,91 на 1000 человек в группах с низкой, средней и высокой дозой инсулина соответственно.

Также учёные выяснили, что женщины подвергаются более высокому риску, чем мужчины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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