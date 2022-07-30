Врач рассказала о важности профилактики гипертонии

Артериальная гипертензия является неизлечимым недугом, ее можно лишь контролировать. Поэтому болезнь важно вовремя обнаружить.

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По словам заведующей поликлиникой Волгоградского областного клинического кардиологического центра, кандидата медицинских наук Натальи Давыдовой, сейчас в регионе в группу риска входят жители от 40 лет. Однако у пациентов от 20 лет тоже может возникнуть синдром из-за многих современных факторов, таких как повышенный вес, малоподвижность, вредные привычки, плохое питание и генная предрасположенность.

Специалист отмечает, что при игнорировании гипертонии болезнь бьет по сердцу, почкам и мозгу. Выявить ее помогает диспансеризация, после чего медики назначат необходимое лечение.