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1 час назад

Волгоградский врач рассказала о важности профилактики гипертонии

Волгоградская правда

Артериальная гипертензия является неизлечимым недугом, ее можно лишь контролировать. Поэтому болезнь важно вовремя обнаружить.

Врач рассказала о важности профилактики гипертонии
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам заведующей поликлиникой Волгоградского областного клинического кардиологического центра, кандидата медицинских наук Натальи Давыдовой, сейчас в регионе в группу риска входят жители от 40 лет. Однако у пациентов от 20 лет тоже может возникнуть синдром из-за многих современных факторов, таких как повышенный вес, малоподвижность, вредные привычки, плохое питание и генная предрасположенность.

Специалист отмечает, что при игнорировании гипертонии болезнь бьет по сердцу, почкам и мозгу. Выявить ее помогает диспансеризация, после чего медики назначат необходимое лечение.

Врач рекомендует жителям старше 40 лет пользоваться тонометром, с особым вниманием относиться к рекомендациям врача. Кроме того, следует отказаться от вредных привычек и стараться больше двигаться.

Болезни и лекарства,Наталья Давыдова,
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