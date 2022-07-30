Врач предупредил, для кого опасен укус гадюки

Порой из разных городских округов Подмосковья приходит информация об укусах гадюк. По словам врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, это самая распространенная змея в нашей стране, представляющая опасность для человека. «Гадюки предупреждают о своем присутствии, так как предпочитают не пересекаться с людьми. Кусаться они начнут, если мы наступим на них. Либо если зайдем на территорию самки. Последствия укуса выглядят так: по руке или ноге расползается огромный синяк. Яд гадюки уничтожает клетки, появляется кровоподтек», - сообщил эксперт. Подробнее рассказало «Радио 1».