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43 минуты назад

Врач предупредил, для кого опасен укус гадюки

Вести Подмосковья

Порой из разных городских округов Подмосковья приходит информация об укусах гадюк. По словам врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, это самая распространенная змея в нашей стране, представляющая опасность для человека. «Гадюки предупреждают о своем присутствии, так как предпочитают не пересекаться с людьми. Кусаться они начнут, если мы наступим на них. Либо если зайдем на территорию самки. Последствия укуса выглядят так: по руке или ноге расползается огромный синяк. Яд гадюки уничтожает клетки, появляется кровоподтек», - сообщил эксперт. Подробнее рассказало «Радио 1».

Врач предупредил, для кого опасен укус гадюки
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Наиболее тяжело последствия протекают у пожилых и детей, а также у тех, кого укусили в шею или голову. Если пострадала рука или нога, не нужно накладывать жгут или делать разрезы. Стоит принять антигистаминное средство и уточнить у врачей дальнейшие действия», - отметил Водовозов.

Ранее аллерголог рассказал россиянам о возможных последствиях укусов насекомых. Некоторые из них могут занести инфекцию. Этот фактор нужно учитывать при обработке места укуса, то есть применять не только противоаллергические средства, но и дезинфицирующие.

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