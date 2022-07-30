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37 минут назад

Врач рассказала, как не простыть под кондиционером

Деловая газета "Взгляд"

Кондиционер позволяет быстро охладить помещение в жару, но он же может стать причиной заболеваний.

Врач рассказала, как не простыть под кондиционером
Фото: UnsplashUnsplash

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, как правильно пользоваться сплит-системой, чтобы не страдать от жары и не простужаться изданию Ridus.ru.

Первое, она посоветовала ежегодно чистить кондиционер перед началом летнего сезона, так как в фильтрах кондиционера размножаются болезнетворные бактерии.

Также медик указала на важное правило – разница между температурой воздуха на улице и температурой внутри помещения или автомобиля с кондиционером не должна быть больше пяти градусов.

«Если на улице 31 градус тепла, значит, кондиционер нужно ставить на 26 градусов, а не на 18 или 20. Понизить температуру можно, чтобы охладить комнату перед сном», – рассказала Чернышова.

Еще специалист рекомендует правильно устанавливать кондиционер. Проверить это можно по потоку воздуха, от которого на коже не ощущается ветра.

Если все произошло переохлаждение от кондиционера, то врач советует выпить согревающий напиток.

Ранее журналисты поинтересовались о работе кондиционеров в условиях жары в Кремле.

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