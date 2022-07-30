Ходьба на пределе помогает бороться с ишемией ног

Исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, что быстрая ходьба, сопровождающаяся дискомфортом или даже болью, может улучшить способность ходить у пожилых людей, страдающих от заболевания периферических артерий. Статья опубликована в Journal of the American Heart Association.

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Заболевание периферических артерий (ЗПА) встречается у трети пожилых людей старше 70 лет. Оно приводит к ишемии нижних конечностей: из-за сужения просвета артерий к тканям поступает меньше кислорода и питания. В результате снижается скорость ходьбы заболевшего, могут неметь и мерзнуть ноги, а при наличии факторов риска (диабет, курение, высокий уровень холестерина) может потребоваться даже ампутация конечностей.

В 12-месячное исследование включили 264 человека с ЗПА, которые были случайным образом распределены в одну из трех групп — одни не делали ничего, вторые ходили в комфортном темпе, третьи ходили на пределе возможностей, испытывая при этом дискомфорт или даже боль. Средний возраст участников составил 69 лет. Для отслеживания параметров ходьбы использовали носимые устройства. Участники из группы быстрой ходьбы увеличили скорость в среднем на 3 метра в минуту через шесть месяцев и на 4,5 метра в минуту через 12 месяцев по сравнению с группой комфортной ходьбы.