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1 час назад

Российский специалист перечислила первичные признаки болезни Лайма

Vse42.ru

Эксперт высшей квалификационной категории Екатерина Гергесова рассказала, какие симптомы указывают на заболевание клещевым боррелиозом.

Названы первичные признаки болезни Лайма
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, клещевой боррелиоз или болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, для которого характерны такие признаки, как кольцевидная мигрирующая эритема, интоксикация организма, общее недомогание и слабость, умеренные головные боли, тошнота, боль в мышцах и костях, а также повышенная температура и иногда озноб.

Сперва на коже человека появляется покраснение, которое со временем увеличивается и начинает напоминать мишень, спустя примерно 10 дней место укуса бледнеет, а "кольца" остаются ярко выраженными. По размерам эритема может достигать 70 см, при этом на месте укуса появляются зуд и отечность.

– Далее, примерно через неделю, температура тела понижается до 37 градусов и сопровождает пострадавшего еще несколько дней. <...> Дополнительно у больного могут наблюдаться сыпь на коже, конъюнктивит, артралгия, боль в горле, кашель, отек яичек (у мужчин), – добавила Гергесова.

Болезнь Лайма опасна тем, что ее признаки могут исчезнуть, однако сама инфекция остается и со временем переходит в хроническую форму, а человек становится носителем. Особую опасность она представляет для людей с ослабленным иммунитетом или аномалиями в развитии, а также с генетической предрасположенностью. Поражаться могут нервная и сердечно-сосудистая системы, опорно-двигательный аппарат, оболочка головного мозга, что может привести к инвалидности и даже смерти, заключила эксперт, пишет издание "Известия".

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