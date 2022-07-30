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17 минут назад

Аллерголог Попович рассказал, что делать после укусов насекомых

runews24.ruиещё 3

О том, что делать после укусов насекомых, а также какие могут быть последствия, рассказал аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович в беседе с RT.

Аллерголог рассказал, что делать после укусов насекомых
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперт отметил, что укусы насекомых можно разделить на жалящие и колющие. Реакции на них могут быть как аллергические, так и связанные с инфекциями, которые насекомые заносят в месте укуса. Это важно учитывать при обработке места укуса и применять не только антигистаминные средства, но и дезинфицирующие.

Попович предупреждает, что особенно осторожными нужно быть с жалящими насекомыми: осами, пчёлами, шершнями. После их укусов могут возникнуть угрожающие жизни реакции.

Колющие насекомые, такие как комары, мошки, слепни, тоже способны вызвать сильные реакции.

После укуса насекомого эксперт рекомендует продезинфицировать рану антисептиком, а также приложить холод и применить противовоспалительные средства. Если человек склонен к аллергическим реакциям, то нужно принять антигистаминный препарат.

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