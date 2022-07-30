Ученые назвали важный признак лейкемии

Американские исследователи заявили, что усталость и упадок сил независимо от продолжительности сна могут сигнализировать о лейкемии.

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Как сообщает издание Express, патологическая усталость влияет на людей в физическом и эмоциональном плане. Она может отличаться по продолжительности, степени и частоте.

Также ученые относят к признакам заболевания бледность, одышку, слабый иммунитет, потерю веса и кровоподтеки.

При появлении таких симптомов необходимо сразу обращаться к врачу.