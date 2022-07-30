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50 минут назад

Ученые назвали важный признак лейкемии

Волгоградская правда

Американские исследователи заявили, что усталость и упадок сил независимо от продолжительности сна могут сигнализировать о лейкемии.

Ученые назвали важный признак лейкемии
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание Express, патологическая усталость влияет на людей в физическом и эмоциональном плане. Она может отличаться по продолжительности, степени и частоте.

Также ученые относят к признакам заболевания бледность, одышку, слабый иммунитет, потерю веса и кровоподтеки.

При появлении таких симптомов необходимо сразу обращаться к врачу.

По словам ученых, риск развития заболевания повышает воздействие радиации. Также этом могут способствовать заболевания крови и генетическая предрасположенность.

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