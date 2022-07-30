Ученые назвали важный признак лейкемии

Американские исследователи заявили, что усталость и упадок сил независимо от продолжительности сна могут сигнализировать о лейкемии.
Как сообщает издание Express, патологическая усталость влияет на людей в физическом и эмоциональном плане. Она может отличаться по продолжительности, степени и частоте.
Также ученые относят к признакам заболевания бледность, одышку, слабый иммунитет, потерю веса и кровоподтеки.
При появлении таких симптомов необходимо сразу обращаться к врачу.
По словам ученых, риск развития заболевания повышает воздействие радиации. Также этом могут способствовать заболевания крови и генетическая предрасположенность.