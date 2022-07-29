Стало известно о вреде безалкогольного пива для мужчин

Увлечение мужчины безалкогольным пивом может стать причиной набора веса и подавления мужских гормонов, рассказал диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он уточнил , чем еще этот напиток вреден для мужского здоровья.

Врач отметил, что, хотя алкоголя в этом напитке нет, он все же может нанести вред организму. В частности, по словам диетолога, в безалкогольном пиве содержатся вещества, которые могут подавлять мужские гормоны. Но произойдет это только в том случае, если пить его много и постоянно, успокоил он россиян.