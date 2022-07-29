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1 час назад

Россиянам рассказали о вреде безалкогольного пива для мужского здоровья

Lenta.ru

Увлечение мужчины безалкогольным пивом может стать причиной набора веса и подавления мужских гормонов, рассказал диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он уточнил, чем еще этот напиток вреден для мужского здоровья.

Стало известно о вреде безалкогольного пива для мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметил, что, хотя алкоголя в этом напитке нет, он все же может нанести вред организму. В частности, по словам диетолога, в безалкогольном пиве содержатся вещества, которые могут подавлять мужские гормоны. Но произойдет это только в том случае, если пить его много и постоянно, успокоил он россиян.

Также Арзамасцев посоветовал отказаться от безалкогольного пива людям с лишним весом и проблемами углеводного обмена, так как этот напиток довольно калорийный.

«При длительном употреблении он будет вызывать увеличение веса, потому что, так же как и алкогольный, содержит достаточно большое количество углеводов, которые быстро усваиваются»,

— уточнил он.

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