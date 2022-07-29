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1 час назад

Кардиолог назвал симптомы «немого инфаркта»

Парламентская газета

Обычно при инфаркте возникает сильная боль в груди, по которой человек понимает, что ему необходима срочная помощь. Но так называемый «немой инфаркт» распознать бывает крайне сложно. О симптомах безболезненного некроза тканей сердца рассказал радио Sputnik кардиолог Заур Шугушев.

Кардиолог назвал симптомы «немого инфаркта»
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам врача, часто некроз тканей сердца безболезненно протекает у пациентов с сахарным диабетом второго типа.

«Сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания, и человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца»,

— объяснил он.

Одним из частых симптомов «немого инфаркта» является необоснованное ощущение страха смерти. Также о сердечном приступе может свидетельствовать резкая необъяснимая слабость и холодный липкий пот. Показателем может быть и ощущение дискомфорта в нетипичных местах, например в челюсти, около шеи, в левой руке или животе.

Шугушев предупредил, что в случае появления этих признаков стоит сразу обратить к врачу. До начала лечения должно пройти не более трех часов.

«Если вы почувствовали необычное состояние, которое вас беспокоит, то нужно обратиться к врачу за экстренной помощью. Лучше лишний раз пройти внеплановое обследование, чем допустить сердечно-сосудистую катастрофу»,

— подытожил кардиолог.

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