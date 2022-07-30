Попадает в голову и там размножается: чем опасны амебы-«мозгоеды»

Молодой человек из США впал в кому из-за амебы, которая во время купания в море проникла в его голову через нос и начала поедать мозг. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Это далеко не первый подобный случай, причем многие из них заканчиваются смертью пациента. Чем так опасна эта амеба и есть ли вероятность встретиться с ней в водоемах нашей страны — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как рассказала профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Темерева, амеба Неглерия живет в водоемах, передвигается с помощью жгутиков. Когда температура воды долгое время держится высокой, около 30 градусов, из жгутиковой она переходит в амебоидную стадию. Именно она и представляет опасность для человека. Если вода, в которой находятся эти амебы, попадет в носовые пазухи, то содержащиеся в ней одноклеточные способны мигрировать по обонятельному нерву непосредственно в мозг человека.

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— В головном мозге амеба размножается и вызывает амебный менингоэнцефалит-неглериаз. Возникают очаги поражения головного мозга, амеба начинает питаться его тканями, — пояснила специалист.

По словам собеседника «ВМ», данное заболевание неизлечимо, его трудно диагностировать, а развивается оно очень стремительно: буквально за несколько дней человек может погибнуть от поражений головного мозга.

Также Темерева добавила, что в нашей стране неглериаз не был зарегистрирован ни разу. А в США подобные случаи происходят постоянно.

— Произошедшая ситуация с подростком из Техаса легко объяснима, так как там температура воздуха долгое время может держаться очень высокой, из-за чего пресные водоемы сильно нагреваются. Это создает благоприятные условия для перехода амебы Неглерия Фоулера из жгутиковой стадии в амебоидную, которая представляет опасность для жизни человека, — рассказала профессор.

По мнению специалиста, вылечить это заболевание очень непросто, потому что амеба питается тканями мозга, а это, в свою очередь, вызывает очаги некроза. Биолог отметила, что эти участки не восстанавливаются и почти в 100 процентах случаев исход летальный.