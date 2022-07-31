Загрязнение воздуха повышает риск развития деменции

Согласно новому обширному докладу Комитета по медицинскому воздействию загрязнителей воздуха (COMEAP), загрязнение воздуха способствует ускорению когнитивного спада, часто ассоциируемого со старением, и риску развития деменции.

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Эксперты утверждают, что причиной этого, скорее всего, являются мельчайшие токсичные частицы, просачивающиеся в кровь из легких, которые затем раздражают кровеносные сосуды и нарушают кровообращение в головном мозге. Кроме того, в редких случаях очень мелкие частицы загрязнения воздуха могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и повреждать нейроны напрямую.

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Ученым уже несколько десятилетий известно, что загрязнители воздуха, сужая и утолщая кровеносные сосуды, могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и других проблем с кровообращением. В конечном итоге эти процессы могут привести к сосудистой деменции - состоянию, вызванному повреждением кровеносных сосудов в головном мозге.

"Мы считаем, что есть веские основания полагать, что воздействие загрязнителей воздуха на сердечно-сосудистую систему оказывает вторичное влияние на мозг. То, что такое воздействие может привести к повреждению мозга, кажется нам вполне вероятным",

- пишут авторы доклада.

"Поэтому мы рассматриваем связь между воздействием загрязнителей воздуха и влиянием на когнитивное снижение и деменцию как вероятную причинно-следственную в отношении этого механизма".

По мнению исследователей, наиболее опасными типами загрязнителей воздуха являются PM2.5, которые имеют диаметр менее 2,5 микрометров (около трех процентов от ширины человеческого волоса). Хотя лишь небольшая часть этих крошечных частиц может напрямую пройти через гематоэнцефалический барьер, их длительное, косвенное воздействие все же может привести к таким проблемам со здоровьем, как слабоумие. Более того, загрязнение воздуха может также стимулировать иммунные клетки мозга, что приводит к повреждению нейронов.

"Эпидемиологические данные указывают на связь между воздействием загрязнителей атмосферного воздуха и риском развития деменции и ускорением когнитивного снижения. [Однако эпидемиологическая литература противоречива в отношении того, какой именно загрязнитель в наибольшей степени связан с этими эффектами",

- заключили авторы.