Что такое сонный паралич и правда ли он существует

Наверное, вы слышали истории от людях, которые проснувшись ночью не могут пошевелиться и даже издать звук. Обычно они жалуются на давление в груди, удушение, а некоторые видят галлюцинации. Жуткое состояние известно как сонный паралич. "Рамблер" расскажет, существует ли оно на самом деле.

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Данные 2011 года показали, что около 7,6% всех людей, хотя бы раз в жизни испытывали это расстройство сна. Высокие показатели отмечены среди студентов и психиатрических пациентов с посттравматическим стрессом или паническими атаками.

Врачи определяют сонный паралич как неврологическое расстройство, которое возникает из-за нарушения фазы быстрого сна. Эта фаза связана с формированием снов, поэтому многие пациенты видят галлюцинации.

Исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine показало, что из 185 пациентов с диагнозом сонный паралич, около 58% чувствовали присутствие в комнате чего-то нечеловеческого, и около 22% видели какое-то существо рядом.

Безусловно, употребление психоактивных веществ, генетические факторы, плохое физическое здоровье, стрессы и низкое качество сна увеличивают риск возникновение этого расстройства.

Чтобы избегать проблем со сном, необходимо соблюдать режим сна, отказаться от любых стимуляторов, включая кофеин, и не пользоваться гаджетами перед сном, чтобы не нагружать нервную систему.