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34 минуты назад

Врач рассказал о паразитах, которых можно привезти из отпуска

Ferra.ruиещё 1

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как избежать привоза с курорта насекомых-паразитов, которых можно «подхватить» в гостиницах с сомнительным качеством обслуживания.

Каких паразитов можно привезти из отпуска
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Дубинина, часто незваными гостями, переезжающими с курортов, являются постельные клопы. В гостиницах с формальным соблюдением санитарных требований вполне реально не только быть укушенным этими насекомыми, но и привезти их домой.

Клопы достаточно быстро бегают и хорошо прячутся, поэтому можно просто не заметить, как они спрятались в вещах, и в итоге попали в сумки. Только тщательная проверка вещей при сборах домой и сразу же по возвращении — действенный способ избавиться от клопов.

«Если у вас есть уверенность, что в номере отеля были клопы, то уезжать надо со всеми мерами предосторожности, чтобы насекомые не уехали вместе с вами. Если бы я попал в такую ситуацию, то я бы собирал вещи для обратной дороги в ванной. Там клопов будет видно. После возвращения домой разбирать вещи тоже стоит в ванной, чтобы насекомые никуда не разбежались. Ну а после этого всю одежду надо постирать в горячей воде. Разобрали чемодан, и сразу все содержимое — в стиральную машину», — порекомендовал врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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