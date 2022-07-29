Три вопроса доктору: о холестерине, остеопорозе и метеочувствительности

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о холестерине, остеопорозе и метеочувствительности.
Фото: Кадр из сериала "Клиника"Кадр из сериала "Клиника"
Как снизить уровень холестерина?
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Как объяснила врач-диетолог Елена Тихомирова, холестерин - это собирательное понятие, которое включает в себя общий холестерин (это фракции триглицеридов, то есть свободных капелек жира), липопротеиды высокой плотности или так называемый "хороший" холестерина, из которого строятся клетки. Липопротеиды низкой плотности - это те фракции холестерина, которые называются "вредными" и которые идут на построение атеросклеротических бляшек.
Если человек ведёт относительно здоровый образ жизни, имеет нормальную массу тела, правильно питается, пьёт много воды, занимается спортом, у него проблем с холестерином не будет. Если его сдавать, то только ради любопытства. При этом сдаётся не общий холестерин, а желательно развёрнутая формула, которая включает в себя общий холестерин, триглицериды, липиды высокой или липиды низкой плотности. Если цифра общего холестерина будет немного превышена от лабораторных данных, и все другие цифры немного не в референсе, ничего страшного в этом нет.
По словам врача, повышенный уровень холестерина опасен для людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания: гипертонию, ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма сердца, - особенно тех, кто перенес инфаркты и инсульты, имеют избыточный вес и сахарный диабет.
Для людей с лишним весом, гипертонией и ожирением холестерин, действительно представляет для здоровья угрозу, и в этом случае и липидограмма обязательно сдаётся. И у таких людей, конечно же, мы всегда увидим повышение общего холестерина, повышение уровня триглицеридов в крови, повышение липопротеидов низкой плотности, но это все вследствие их нездорового образа жизни. Потому что следует понимать, что холестерин мы не наедаем, он на 85 процентов образуется в нас, в нашей печени, в тонком кишечнике и является следствием образа жизни. И если мы имеем вот такую липидограмму, значит здесь нужно заниматься. Но здесь работает только комплекс мер.
Первый шаг лечения - это соблюдение диеты, направленной на снижение веса.
Вторая важная часть - это высокий питьевой режим. Повышенная фракция триглицеридов чаще всего говорит о том, что эти люди просто мало пьют воды, поэтому питьевой режим должен быть высокий. Следующая важная составляющая - это движение. Нужно помнить, что когда мы двигаемся, то наши мышцы напрягаются и возникает так называемое повреждение мышечных волокон – естественное, физиологически. На латание этих повреждённых волокон у нас уходит как раз-таки холестерин, и липидограмма нормализуется. Поэтому пресловутые 10000 шагов или любая посильная нагрузка обязательно приведут к снижению липопротеидов низкой плотности.
Отдельные "снижающие холестерин" продукты, не помогут, если не придерживаться малокалорийной диеты. Ее идеальная основа - это овощи и грибы.
Грибы - это самые клетчаточные существа на свете, которые прекрасно в себя сорбируют всё лишнее. Поэтому я бы на первое место в качестве полезных продуктов, сорбентов холестерина поставила бы любые грибы. Далее это, конечно же, зелёные наземные овощи, любые салаты, петрушка, капуста в любых проявлениях, а также огурцы и помидоры, кабачки. Они у нас, во-первых, малокалорийны, а, во-вторых, в них содержится большое количество клетчатки.
При этом не стоит исключать из рациона нежирные мясо, птицу, рыбу, творог, сыр, яйца.
Яйца - это продукт, придуманный самой природой и наличие яиц в рационе, не повышает уровень холестерина. Поэтому, если вам нравятся яйца, и вы привыкли есть яичницу или омлет, 2-3 яйца в день, пожалуйста, продолжайте это делать. Яйца не ограничиваются, ограничивается только общая калорийность рациона.
Остеопороз – заболевание костей, при котором уменьшается количество костного вещества, что приводит к снижению их плотности. В итоге они становятся настолько хрупкими, что повреждение может возникнуть даже в результате совсем мелких травм. По словам травмотолога-ортопеда Юрия Костенко, Заболевание оказывает негативное влияние на весь скелет, но особенно на кости бедра, предплечья, позвонки.
Остеопороз может возникать, в том числе при наличии у человека проблем с ЖКТ, эндокринной системой, почками, целого ряда других заболеваний. Наличие подобных проблем приводит к нарушению механизма образования костной ткани и ее разрушения.
В группе риска люди с дефицитом кальция и витамина D, курильщики, а также злоупотребляющие спиртными напитками лица. Кроме того, риски возрастают при недостаточной физической активности или в случае вынужденной длительной иммобилизации.
Добавлю, что с 35 лет кости становятся менее прочными – это естественный процесс. А вот людям старше 65 лет к заболеванию надо отнестись с особой настороженностью; женщинам – именно у женщин оно чаще всего встречается. А также тем, у кого в прошлом имели место переломы, вес держится ниже нормы, либо снижена функция почек. Кроме того, заболевание может передаваться по наследству.
Остеопороз бывает первичный, который делится на несколько типов:
постменопаузальный,
сенильный (у пожилых),
ювенильный (у детей),
идиопатический.
И вторичный: он появляется в следствие развития имеющихся заболеваний эндокринной системы, ревматических заболеваний, проблем с ЖКТ, почек, крови, алкоголизма, приема лекарственных средств или в случае генетических нарушений.
У этого заболевания не слишком яркие симптомы. Как правило, оно дает о себе знать внезапными травмами, вплоть до компрессионных переломов позвонков, которые могут быть даже не замечены человеком. Пациенты с остеопорозом жалуются на дискомфорт в костях и тупые боли, высокую утомляемость, судороги в голенях по ночам, сколиоз и сутулость, появление «горба» у основания шеи, боль и тяжесть в груди и пояснице.
В качестве лечения пациенту назначается прием витамина Д, препаратов, блокирующих рассасывание костной ткани, эстрогенсодержащие препараты. Пациенту также показаны курсы физиопроцедур и лечебная физкультура. В крайних случаях возможно оперативное вмешательство.
В целях профилактики заболевания рекомендуется выдерживать суточную норму поступления в организм кальция, витамина Д, достаточно времени уделять физической активности, отказаться от вредных привычек.
По словам врача-невролога Андрея Артамошкина, так называемая метеопатия не является самостоятельным заболеванием, и необходимости в отдельном специальном лечении этого синдрома нет.
Весь этот многогранный симптомокомплекс ничто иное, как нарушение адаптации организма, проявляющееся весьма болезненными реакциями на изменение погоды и окружающей среды. Обусловлен этот процесс прежде всего уже имеющимися у пациента хроническими заболеваниями или длительными функциональными расстройствами различных органов и систем. Среди основных типов метеопатии различают:
-кардиореспираторный; - церебральный; - артралгический; - астено-невротический или астено-вегетативный.
Исходя из этого, становится понятным, что основным источником проблем служит нарушение работы микроциркуляторного русла кровеносной системы с преимущественным распределением страдающих зон в зависимости от первичного заболевания.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
Для того, чтобы минимизировать страдания пациента, людям с хроническими заболеваниями и пожилым показаны:
Своевременное лечение и профилактика основного заболевания.
Регулярные лечебно-профилактические осмотры и точное выполнение назначений лечащего врача.
При относительно коротком сроке заболевания и отсутствии органического поражения органов и систем рекомендуется грамотное распределение физической и умственной нагрузки, особенно в дни с неблагоприятными погодными условиями.
Избегание эмоциональных стрессов.
Отказ от энергетических напитков и алкоголя, следование принципам правильного питания.
Ограничение информационного шума от социальных сетей и телевидения, чтения плохих новостей.
Климатотерапия.
Конечно, надо понимать, что умеренная физическая активность и регулярные занятия допустимым видом спорта должны стать для таких людей нормой жизни.
Стоит отметить, что некоторые информационные ресурсы осознанно или неосознанно прогнозируют ухудшение самочувствия, связанное с атмосферными явлениями, и могут вызывать внушенное ухудшение состояния здоровье у астенизированных или тревожно-настроенных людей.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
Также врач выразил сомнения насчет влияния фаз луны на самочувствие человека.
С моей точки зрения, некоторые природные явления, такие как фазы луны или солнечная активность, мало связаны с метеопатиями. Исследования показывают увеличение количества обращений за медицинской помощью при сезонных изменениях погоды, перепадах атмосферного давления, резком смене климата, но нет таких корреляционных исследований, проведённых относительно движения небесных светил. В настоящее время очень тяжело сопоставить океанические приливы и отливы, происходящие в определённые лунные фазы, и, например, тревожно-депрессивное состояние пациента. Пиковые повышения солнечной активности вообще происходят с интервалом в одиннадцать лет. Информация о лунном календаре может быть размещена на астрологических порталах, но ничего общего с клинической медициной это не имеет. Вы сталкивались с врачом, который предложит снять электрокардиограмму на "полную луну" или "молодой месяц"? Я лично – нет.
Стоит также заметить, что практически любые типы метеозависимостей сопровождаются ухудшением эмоционального фона и депрессивными состояниями, поэтому даже знающему рекомендации как себе помочь пациенту, очень трудно справиться с этими страданиями в одиночку. Своевременное обращение к специалисту, грамотное психотерапевтическое сопровождение в сочетании с лечением основного хронического заболевания и дополнительными физиотерапевтическими методами позволяет не только предупредить затяжные метеозависимые приступы и значительно уменьшить их клинические проявления, но и во многих случаях навсегда избавиться от этой проблемы.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.