Три вопроса доктору: о холестерине, остеопорозе и метеочувствительности

Остеопороз может возникать, в том числе при наличии у человека проблем с ЖКТ, эндокринной системой, почками, целого ряда других заболеваний. Наличие подобных проблем приводит к нарушению механизма образования костной ткани и ее разрушения.



В группе риска люди с дефицитом кальция и витамина D, курильщики, а также злоупотребляющие спиртными напитками лица. Кроме того, риски возрастают при недостаточной физической активности или в случае вынужденной длительной иммобилизации.



Добавлю, что с 35 лет кости становятся менее прочными – это естественный процесс. А вот людям старше 65 лет к заболеванию надо отнестись с особой настороженностью; женщинам – именно у женщин оно чаще всего встречается. А также тем, у кого в прошлом имели место переломы, вес держится ниже нормы, либо снижена функция почек. Кроме того, заболевание может передаваться по наследству.

Костенко Юрий Сергеевич Заведующий кабинетом травматологии и ортопедии КДЦ