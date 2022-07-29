Признак на лице, указывающий на возможную опухоль в желудке

— Во-первых, обратите внимание на цвет вашей кожи. Оно приобретает желтоватый оттенок, которого раньше не было? Если да, то это может свидетельствовать о желтухе. Желтуха также приводит к пожелтению белков глаз. Если вы заметили желтуху на лице, немедленно обратитесь к врачу. Рак желудка также может привести к неприятным ощущениям, включая тошноту, усталость и боль в животе,