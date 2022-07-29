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2 часа назад

Онколог назвал признак на лице, указывающий на возможную опухоль в желудке

Вечерняя Москва

Человеческое лицо может рассказать о состоянии организма: даже раковая опухоль желудка может отразиться на нем. Об этом сообщил врач-онколог Андрей Воробьев.

Признак на лице, указывающий на возможную опухоль в желудке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Во-первых, обратите внимание на цвет вашей кожи. Оно приобретает желтоватый оттенок, которого раньше не было? Если да, то это может свидетельствовать о желтухе. Желтуха также приводит к пожелтению белков глаз. Если вы заметили желтуху на лице, немедленно обратитесь к врачу. Рак желудка также может привести к неприятным ощущениям, включая тошноту, усталость и боль в животе,

— отметил он.

При этом врач добавил, что в случае возникновения опухоли желудок человека может набухать. Помимо этого, человеку стоит обратить внимание на любые проблемы с глотанием. По его словам, это тоже может говорить о возникновении рака желудка, сообщает «МедикФорум».

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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