Признак на лице, указывающий на возможную опухоль в желудке

Человеческое лицо может рассказать о состоянии организма: даже раковая опухоль желудка может отразиться на нем. Об этом сообщил врач-онколог Андрей Воробьев.
— Во-первых, обратите внимание на цвет вашей кожи. Оно приобретает желтоватый оттенок, которого раньше не было? Если да, то это может свидетельствовать о желтухе. Желтуха также приводит к пожелтению белков глаз. Если вы заметили желтуху на лице, немедленно обратитесь к врачу. Рак желудка также может привести к неприятным ощущениям, включая тошноту, усталость и боль в животе,
— отметил он.
При этом врач добавил, что в случае возникновения опухоли желудок человека может набухать. Помимо этого, человеку стоит обратить внимание на любые проблемы с глотанием. По его словам, это тоже может говорить о возникновении рака желудка, сообщает «МедикФорум».