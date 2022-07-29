Чем опасны амебы-«мозгоеды» и обитают ли они в России

Амеба, которая поедает мозг человека, проникла в нос подростка из Флориды, пока тот купался в море. По данным СМИ, молодой человек впал в кому, врачи борются за его жизнь. В этом же месяце из-за попадания в организм амебы-«мозгоеда» умер житель Миссури. Можно ли встретить это опасное одноклеточное в российских водоемах и есть ли шанс выздороветь после этого, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал академик Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета, Сергей Нетесов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Заболевание подобного рода носит название «первичный амебный менингоэнцефалит». По словам специалиста, оно было обнаружено в Австралии в 1960 году. Амеба такого типа может обитать в пресных водоемах, в которых температура воды превышает 25 градусов.

— Случаев заражения подобной амебой с 60-х годов было выявлено всего несколько сотен, так как она обитает не во всех водоемах. Также для того, чтобы выжить, ей требуется высокая температура. И потом нужно, чтобы амеба попала именно в нос человека и поразила обонятельный нерв, — объяснил академик.

Нетесов отметил, что в России подобных случаев заболевания до сих пор не было выявлено, а вот в Европе иногда такое случается. Причем это происходит даже в подогреваемых водоемах (бассейнах), где хлорирование воды недостаточное.

Эксперт уточнил, что первичный менингоэнцефалит — очень редкое заболевание, и его наличие говорит о том, что в бассейнах необходимо обязательно хлорировать воду и не допускать, чтобы она «цвела».

— В Чехословакии был зафиксирован случай, когда такой амебой за три года заразились 16 человек. Неизвестно, сколько из этих случаев были смертельными, — рассказал академик.