Как распознать инфаркт миокарда: памятка

Петербургские власти напомнили о том, что для профилактики инфаркта миокарда необходимо ежегодно проходить диспансеризацию. Важно проводить адекватную терапию хронических заболеваний, говорится в памятке, которая размещена на сайте администрации Северной столицы.

«Инфаркт чаще возникает у мужчин в возрасте 40–60 лет, а иногда и у более молодых. Заболевают чаще лица, ведущие малоподвижный образ жизни, склонные к атеросклерозу, гипертонической болезни, ожирению, диабету и другим нарушениям обмена веществ», – говорится в сообщении.

Обращают на себя внимание два синдрома. Во-первых, болевой, который появляется на первой стадии заболевания. В данном случае следует обратить внимание на жгучую и давящую боль в области сердца. Боль нарастает, появляется холодный пот. Пульс слабый, а расстояние между систолическим и диастолическим артериальным давлением сокращается. Во-вторых, резапционно-некротический синдром. Человеку, который заметил у себя опасные симптомы, необходимо принять нитроглицерин и 30–40 капель корвалола.