Врач рассказал о диагностике и лечении гепатита С

По официальным данным, гепатит С ежегодно уносит жизни 17 тысяч россиян. В чем особенность этой инфекции, рассказал главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.
Эксперт отметил, что гепатит С называют «ласковым убийцей». Эта болезнь характеризуется отсутствием какой-либо симптоматики в течение длительного времени, лет. Человек чувствует себя хорошо, а вирус в этом время разрушает его печень.
Богомолов добавил, что прививки от данного заболевания нет, но применяются эффективные методики диагностики.
— Есть технологии скрининга, выявления болезни у человека, который даже не подозревает о ее существовании, диагностики и невероятно эффективного лечения. За 8–12 недель терапии мы можем излечить 99–100 процентов больных гепатитом С, — отметил он в комментарии «МИР 24».