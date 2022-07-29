Врач рассказал о диагностике и лечении гепатита С

По официальным данным, гепатит С ежегодно уносит жизни 17 тысяч россиян. В чем особенность этой инфекции, рассказал главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.

Эксперт отметил, что гепатит С называют «ласковым убийцей». Эта болезнь характеризуется отсутствием какой-либо симптоматики в течение длительного времени, лет. Человек чувствует себя хорошо, а вирус в этом время разрушает его печень.