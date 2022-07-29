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1 час назад

Врач рассказал о диагностике и лечении гепатита С

Вечерняя Москваиещё 1

По официальным данным, гепатит С ежегодно уносит жизни 17 тысяч россиян. В чем особенность этой инфекции, рассказал главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.

Врач рассказал о диагностике и лечении гепатита С
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что гепатит С называют «ласковым убийцей». Эта болезнь характеризуется отсутствием какой-либо симптоматики в течение длительного времени, лет. Человек чувствует себя хорошо, а вирус в этом время разрушает его печень.

Богомолов добавил, что прививки от данного заболевания нет, но применяются эффективные методики диагностики.

— Есть технологии скрининга, выявления болезни у человека, который даже не подозревает о ее существовании, диагностики и невероятно эффективного лечения. За 8–12 недель терапии мы можем излечить 99–100 процентов больных гепатитом С, — отметил он в комментарии «МИР 24».

Болезни и лекарства,
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