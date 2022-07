Кардиолог назвала способы профилактики сердечного приступа

Отказ от вредных привычек, в частности от курения и систематического переедания, поможет снизить риск внезапного сердечного приступа, сообщила врач-кардиолог Шаиста Малик. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала простые, но эффективные методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, включая снижение уровня стресса и соблюдение гигиены сна.