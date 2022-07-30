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45 минут назад

Чего нельзя делать при болях в спине, чтобы не нанести вред здоровью

Ferra.ruиещё 4

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко объяснил, чего нельзя делать в случае приступа боли в спине.

Что нельзя делать при болях в спине
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач предупредил, что в таком состоянии ни в коем случае нельзя массировать или греть спину. Это помогает максимум в 30% случаев из 100, остальным 70% больных становится значительно хуже.

Дело в том, что при массировании или нагревании больного места может усилиться воспаление, поэтому можно применить «сухое тепло», к примеру, это может быть пояс из собачьей шерсти.

Если спина не проходит в течение 3-4 дней, это повод обратиться к врачу. В идеале нужно сделать МРТ, чтобы исключить серьёзные патологии. Если такой возможности нет, необходимо соблюдать покой и принимать нестероидные противовоспалительные препараты, если нет аллергии на них. По словам врача, зачастую боли в спине не представляют опасности для здоровья.

«Особенно после нагрузки это может быть грыжа диска, что серьёзно. Но сейчас, особенно летом, приходит очень много пациентов с защемлением поясничных мышц. Это даёт сильную резкую боль. Человеку кажется, что у него что-то сломалось, что-то страшное. Защемление может пройти само, но при условии, что оно не перейдёт в хроническое. Такое бывает примерно в 30% случаев», — отметил ревматолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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