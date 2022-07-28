Врач: От гепатита С есть невероятно эффективное лечение

Только по официальным данным, гепатит С ежегодно уносит жизни 17 тысяч россиян. Реальные цифры могут быть в несколько раз выше. В чем особенность смертоносной инфекции, насколько легко ей заразиться и как этого избежать, в эфире «МИР 24» рассказал главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.

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- Гепатит – это не одна инфекция, а целый букет. С медицинской точки зрения, что такое вирусный гепатит С?

Павел Богомолов: Не все знают, что болезни печени, гепатиты – это целая вселенная. Это не только инфекционные заболевания, но и множество неинфекционных болезней. Инфекционные гепатиты – в основном вирусные. Острые гепатиты могут быть вызваны практически любым инфекционным агентом. Хронических же гепатитов бывает только три: гепатит В, гепатит С и гепатит D. Хронический гепатит С – относительно молодая медицинская проблема. Уже пять-семь лет ее считают подходящей к своему логическому завершению. Мировая медицинская наука научились справляться с этой болезнью, несмотря на отсутствие вакцинации.

Гепатит С не зря называют ласковым убийцей. Эта болезнь характеризуется отсутствием какой-либо симптоматики в течение длительного времени, лет. Человек не чувствует ничего, а все это время вирус гепатита С разрушает его печень и не только ее. Этот вирус передается через кровь. Прививки от него нет. Но есть технологии скрининга, выявления болезни у человека, который даже не подозревает о ее существовании, диагностики и невероятно эффективного лечения. За 8-12 недель терапии мы можем излечить 99-100% больных гепатитом С.