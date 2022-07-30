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1 час назад

Какие малоизвестные симптомы говорят о болезни печени

Ferra.ruиещё 3

О проблемах с печенью могут говорить симптомы, на которые люди часто не обращают внимания. Так, терапевт Султан Ажиков в беседе с “Доктор Питер” рассказал о некоторых малозаметных симптомах заболевания этого органа.

Какие симптомы говорят о болезни печени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для начала он отметил, что на проблемы с печенью могут указывать: отсутствие аппетита по утрам, тошнота, рвота, тяжесть в животе и запоры. Помимо этого, среди характерных для этих проблем признаков он назвал боли в правом подреберье, светлый кал и темную мочу.

Если же вы сложнее просыпаетесь по утрам, сразу же чувствуете слабость и быстро утомляетесь, то это тоже может быть определенным “звоночком”. По словам Ажикова, при дисфункции печени часто появляются ссадины, расчесы и зуд, который сильно выражен в районе живота, подмышек, поясницы, а также рук и ног.

Еще и при проблемном функционировании печени может возникнуть ксантелазма и ксантома – это внутрикожные бляшки вокруг глаз или на внутренней поверхности губ.

А цирроз печени и гепатит могут сопровождаться расширением капилляров и сосудистых звездочек.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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