Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
55 минут назад

Китайские ученые назвали способ защиты от деменции

Вечерняя Москва

Китайские ученые призывают пожилых людей сохранять физическую активность даже за счет выполнения повседневных домашних дел.

Китайские ученые назвали способ защиты от деменции
Фото: PixabayPixabay

Утверждается, что так можно предотвратить развитие деменции. Они выяснили, что пожилые люди, которые часто гладили белье, мыли полы и посуду, реже остальных сталкивались со старческим слабоумием.

По мнению экспертов, мозг получает преимущества от любых видов физической активности. В список средств для профилактики деменции китайские ученые также включили стрижку газонов.

Утверждается, что чем больше времени человек уделяет любым разновидностям активностей и тренировок, вне зависимости от их интенсивности, тем ниже риск возникновения у него деменции, передает «МедикФорум».

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так, частое употребление колбасных изделий повышает число бляшек в головном мозге, которые формируются из белковых компонентов и должны вымываться из мозга.

Также стало известно, что на снижение когнитивных способностей может указывать ухудшение восприятия запахов. В случае появления проблем, связанных с обонянием, медицинские специалисты рекомендуют проходить диагностику когнитивных функций мозга.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители