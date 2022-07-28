Китайские ученые назвали способ защиты от деменции

Китайские ученые призывают пожилых людей сохранять физическую активность даже за счет выполнения повседневных домашних дел.
Утверждается, что так можно предотвратить развитие деменции. Они выяснили, что пожилые люди, которые часто гладили белье, мыли полы и посуду, реже остальных сталкивались со старческим слабоумием.
По мнению экспертов, мозг получает преимущества от любых видов физической активности. В список средств для профилактики деменции китайские ученые также включили стрижку газонов.
Утверждается, что чем больше времени человек уделяет любым разновидностям активностей и тренировок, вне зависимости от их интенсивности, тем ниже риск возникновения у него деменции, передает «МедикФорум».
Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так, частое употребление колбасных изделий повышает число бляшек в головном мозге, которые формируются из белковых компонентов и должны вымываться из мозга.
Также стало известно, что на снижение когнитивных способностей может указывать ухудшение восприятия запахов. В случае появления проблем, связанных с обонянием, медицинские специалисты рекомендуют проходить диагностику когнитивных функций мозга.