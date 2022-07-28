Китайские ученые назвали способ защиты от деменции

Китайские ученые призывают пожилых людей сохранять физическую активность даже за счет выполнения повседневных домашних дел.

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Утверждается, что так можно предотвратить развитие деменции. Они выяснили, что пожилые люди, которые часто гладили белье, мыли полы и посуду, реже остальных сталкивались со старческим слабоумием.

По мнению экспертов, мозг получает преимущества от любых видов физической активности. В список средств для профилактики деменции китайские ученые также включили стрижку газонов.

Утверждается, что чем больше времени человек уделяет любым разновидностям активностей и тренировок, вне зависимости от их интенсивности, тем ниже риск возникновения у него деменции, передает «МедикФорум».

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так, частое употребление колбасных изделий повышает число бляшек в головном мозге, которые формируются из белковых компонентов и должны вымываться из мозга.