Врачи назвали наиболее частые признаки рака.

Чаще всего утренняя усталость говорит о лейкемии.

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Врачи из онкологического общества назвали наиболее частые признаки рака. К одним из них относится сохраняющаяся после пробуждения усталость. В частности, утреннее недомогание характерно для лейкемии – раку белых кровяных телец.

Симптом может говорить и о других заболеваниях, но при данном типе рака он влияет не только на физическое, но и эмоциональное и умственное состояние больного, констатировали специалисты британской организации Cancer Research UK.