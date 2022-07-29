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1 час назад

Врачи назвали наиболее частые признаки рака.

runews24.ruиещё 1

Чаще всего утренняя усталость говорит о лейкемии.

Врачи назвали наиболее частые признаки рака
Фото: runews24.rurunews24.ru

Врачи из онкологического общества назвали наиболее частые признаки рака. К одним из них относится сохраняющаяся после пробуждения усталость. В частности, утреннее недомогание характерно для лейкемии – раку белых кровяных телец.

Симптом может говорить и о других заболеваниях, но при данном типе рака он влияет не только на физическое, но и эмоциональное и умственное состояние больного, констатировали специалисты британской организации Cancer Research UK.

Помимо утренней усталости о лейкемии также говорят бледность, постоянная подверженность инфекциям, внезапное появление синяков, заметное снижение массы тела. При появлении этих симтомов следует обратиться к врачам, советуют эксперты.

Болезни и лекарства,
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