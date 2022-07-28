Почему у молодых возникает болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона – это заболевание центральной нервной системы. Оно характерно для людей старшего возраста, однако может возникать и у молодых. "Рамблер" спросил врача-психиатра Максима Травкина, почему так происходит.
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По словам медика, на возникновение болезни Паркинсона влияет несколько факторов:
Генетика и наследственность.
Окружающая среда и внешние условия, в том числе климатические.
Повреждения головного мозга, которые могут возникать в следствие токсического или ишемического воздействия, кровоизлияний или влияния других патологий. Например, нарушение целостности мозга, сосудов и нейронов.
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Согласно последним исследованиям, питание также оказывает влияние на риск возникновения болезни Паркинсона.
Выделяют как само заболеванием, а также и вторичную болезнь Паркинсона – паркинсонизм, которая возникает вследствие повреждения головного мозга из-за травм, токсического воздействия (каких-либо препаратов или веществ), кровоизлияния – заболевания, которое приводит к появлению характерных симптомов.
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.
Как проявляется болезнь Паркинсона
У заболевания есть несколько стадий и проявлений. При классической клинической картине:
тремор в состоянии покоя,
мышечная ригидность,
скованность в мышцах и застывание тела в определенных положениях из-за гипернапряжения,
гипертонус некоторых мышц, невозможность их расслабить, что приводит к огромному дискомфорту.
По началу симптомы проявляются незначительно, чаще всего присутствует асимметрия, то есть они возникают с одной стороны тела. По мере прогрессирования заболевания дискомфортные ощущения появляются с двух сторон, становятся более выраженными и другие признаки.
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.
Причины возникновения
Как объяснил врач-психиатр, одна из основных причин заболевания – гибель нейронов, которые продуцируют дофамин (дофаминергические нейроны). Из-за нарушения синтеза и обмена дофамина, вызванного гибелью нервных клеток в черном теле и базальных ганглий, дофамин неправильно «распределяется» по организму. Именно он и вызывает мышечные сокращения или наоборот ригидность мышц.
Болезнь Паркинсона в молодом возрасте
Как правило, в молодом возрасте возникает истинная болезнь Паркинсона. Происходит это преимущественно из-за генетических факторов: у человека, как правило, есть предрасположенность к заболеванию – кто-то из родственников, чаще всего близких - мать, отец, бабушка, дедушка – страдали или страдают этим заболеванием. Добавлю, что оно передается по доминантному признаку – если этой болезнью страдал один из родителей, с высокой вероятностью оно передастся и детям. Все это приводит к тому, что признаки могут проявиться в раннем возрасте. Фиксировались случаи, когда заболевание давало о себе знать до того, как человеку исполнилось 25 лет.
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.
Врач отметил, что точные причины возникновения заболевания науке пока неизвестны, и порекомендовал в случае, если человеку известны факты болезни Паркинсона в семье, особенно внимательно отслеживать у себя проявление характерных симптомов.
Если говорить о старшем поколении, помимо генетических факторов, огромную роль играют повреждения головного мозга, которые могли возникнуть вследствие сопутствующих заболеваний. Например, гипертензии, которая могла привести к инсультам, токсические повреждения, травмы головы и так далее.
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.
Если вы замечаете у себя хотя бы один из признаков болезни Паркинсона: мышечные подергивания, тремор в состоянии покоя, ассиметричные проявления или симметричные (на поздних стадия), ригидность мышц, немедленно посетите врача-невролога либо терапевта для получения соответствующего направления для более углубленного обследования. Чем раньше будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем выше будет эффективность лечения, заключил врач.