Почему у молодых возникает болезнь Паркинсона

Как правило, в молодом возрасте возникает истинная болезнь Паркинсона. Происходит это преимущественно из-за генетических факторов: у человека, как правило, есть предрасположенность к заболеванию – кто-то из родственников, чаще всего близких - мать, отец, бабушка, дедушка – страдали или страдают этим заболеванием. Добавлю, что оно передается по доминантному признаку – если этой болезнью страдал один из родителей, с высокой вероятностью оно передастся и детям. Все это приводит к тому, что признаки могут проявиться в раннем возрасте. Фиксировались случаи, когда заболевание давало о себе знать до того, как человеку исполнилось 25 лет.



Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.