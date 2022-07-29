В Испании подтвердили первую смерть от оспы обезьян

Минздрав Испании подтвердил первую смерть в стране от оспы обезьян, всего там зарегистрировано 4298 подтвержденных случаев заражения вирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной сети эпидемиологического надзора в пятницу, 29 июля.

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Из 3750 инфицированных 120 человек были госпитализированы, еще один умер. Согласно предоставленным данным, наиболее вероятным механизмом передачи инфекции являлся сексуальный контакт — таких случаев 2253, что составляет 82,1 процента от общего числа зараженных.

Иными способами заразились всего 10,5 процента испанцев. При этом 560 человек посещали места большого скопления людей за несколько дней до появления симптомов.

Лидерами по заражениям стали Мадрид, Каталония, Андалусия, Валенсия, Канарские острова, Страна Басков, Балеарские острова, Арагон и Галисия. За ними следуют Астурия, Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура, Мурсия и Кантабрия, Наварра и Ла-Риоха, передает El Mundo.