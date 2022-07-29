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8 минут назад

В Испании подтвердили первую смерть от оспы обезьян

Вечерняя Москваиещё 2

Минздрав Испании подтвердил первую смерть в стране от оспы обезьян, всего там зарегистрировано 4298 подтвержденных случаев заражения вирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной сети эпидемиологического надзора в пятницу, 29 июля.

В Испании подтвердили первую смерть от оспы обезьян
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Из 3750 инфицированных 120 человек были госпитализированы, еще один умер. Согласно предоставленным данным, наиболее вероятным механизмом передачи инфекции являлся сексуальный контакт — таких случаев 2253, что составляет 82,1 процента от общего числа зараженных.

Иными способами заразились всего 10,5 процента испанцев. При этом 560 человек посещали места большого скопления людей за несколько дней до появления симптомов.

Лидерами по заражениям стали Мадрид, Каталония, Андалусия, Валенсия, Канарские острова, Страна Басков, Балеарские острова, Арагон и Галисия. За ними следуют Астурия, Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура, Мурсия и Кантабрия, Наварра и Ла-Риоха, передает El Mundo.

ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Согласно данным организации, на 23 июля было зарегистрировано порядка 14 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 70 странах мира, также зафиксировано пять летальных исходов.

Болезни и лекарства,
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