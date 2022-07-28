Почему нельзя ставить себе диагноз с помощью интернета

Если человек будет постоянно ставить себе диагноз по симптомам с помощью интернета, то могут появиться психосоматические отклонения здоровья. Такое заявление сделала заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Она отметила, что когда у человека болит что-то, он начинает искать источники информации, либо возможность контакта с врачом. С одной стороны, использование интернет-источников повышает грамотность человека.
— Но, с другой стороны, есть синдром третьего курса, когда ты читаешь о любом заболевании и находишь все симптомы у себя. Это накладывает психосоматические отклонения в системе здоровья человека, который не подготовлен к этому,
— отметила Соломатина в комментарии НСН.
По ее словам, россияне должны иметь возможность обратиться к врачу в течение двух-трех дней, а не ждать приема по две недели.
Кроме того, стоит развивать программу диспансеризации.