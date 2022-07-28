Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
19 минут назад

Почему нельзя ставить себе диагноз с помощью интернета

Вечерняя Москва

Если человек будет постоянно ставить себе диагноз по симптомам с помощью интернета, то могут появиться психосоматические отклонения здоровья. Такое заявление сделала заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Почему нельзя ставить себе диагноз с помощью интернета
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что когда у человека болит что-то, он начинает искать источники информации, либо возможность контакта с врачом. С одной стороны, использование интернет-источников повышает грамотность человека.

— Но, с другой стороны, есть синдром третьего курса, когда ты читаешь о любом заболевании и находишь все симптомы у себя. Это накладывает психосоматические отклонения в системе здоровья человека, который не подготовлен к этому,

— отметила Соломатина в комментарии НСН.

По ее словам, россияне должны иметь возможность обратиться к врачу в течение двух-трех дней, а не ждать приема по две недели.

Кроме того, стоит развивать программу диспансеризации.

Болезни и лекарства,Татьяна Соломатина,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители