Как могут быть связаны жара и суициды

Существуем мнение, что процент суицидов увеличивается с повышением среднемесячной температуры. Наверняка, не стоит рассказывать, что в сильную жару зачастую мы чувствуем себя хуже, чем в мороз, а многие и вовсе испытывают повышенный стресс в аномально жаркую погоду, в связи с чем могут усугубляться ситуации с уже имеющимися психическими расстройствами. Почему так происходит и как могут быть связаны погода и склонность к суицидам, Рамблер спросил у эксперта.
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Все психические расстройства в основном носят генетическую природу. Но есть понятие органических психических расстройств, которые связаны с органическими изменениями: травма головы, сотрясения, сосудистые нарушения, инсульты, инфаркты и др. Жара влияет на психику с точки зрения стрессовой ситуации.
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Если в сильную жару человек находится в дискомфортных условиях, то это может запускать механизм обострения либо дебюта психического расстройства, что и может привести к опасным для жизни ситуациям. Зимой температура переносится проще у большинства людей, потому что есть возможность согреться: включить обогреватель, усилить отопление. В жару же прийти к комфортным условиям труднее: не у многих есть кондиционеры и даже вентиляторы, и потому жару мы переносим тяжелее.
Естественно, это способствует обострению любых болезней, не только психических. Также имеет значение, что люди в жару заботятся о себе меньше, чем в холод. В такое время лучше не пренебрегать этим: на улице не стоять под прямыми солнечными лучами, пользоваться солнцезащитными средствами, приобретать охлаждающие устройства.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Все это необходимо, чтобы минимизировать влияние жары на организм человека. Обязательно в случае ухудшения эмоционального состояния обращаться к доктору, чтобы не допустить обострения психического заболевания.