Как могут быть связаны жара и суициды

Если в сильную жару человек находится в дискомфортных условиях, то это может запускать механизм обострения либо дебюта психического расстройства, что и может привести к опасным для жизни ситуациям. Зимой температура переносится проще у большинства людей, потому что есть возможность согреться: включить обогреватель, усилить отопление. В жару же прийти к комфортным условиям труднее: не у многих есть кондиционеры и даже вентиляторы, и потому жару мы переносим тяжелее.



Естественно, это способствует обострению любых болезней, не только психических. Также имеет значение, что люди в жару заботятся о себе меньше, чем в холод. В такое время лучше не пренебрегать этим: на улице не стоять под прямыми солнечными лучами, пользоваться солнцезащитными средствами, приобретать охлаждающие устройства.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®