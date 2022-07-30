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3 минуты назад

Какой странный ночной симптом сигнализирует о раке толстой кишки

Колоректальный рак или рак толстой кишки занимает третье место по частоте возникновения среди всех видов онкозаболеваний. Нередко на начальной стадии больные игнорируют тревожные симптомы, а иной раз недуг и вовсе проявляет себя весьма нетипично. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Какой ночной симптом сигнализирует о раке толстой кишки
Фото: unsplashunsplash

Самыми частыми симптомами рака толстой кишки являются кровь в стуле, запоры, вздутие живота, хроническая усталость, апатия и плохой аппетит.

Однако в некоторых случаях онкология сигнализирует о себе симптомами, которые люди чаще связывают с другими заболеваниями. Один из них зачастую проявляется по ночам и больше напоминает последствия аллергии или ОРВИ – сильный кашель, который усиливается в ночное время суток.

О том, что данный симптом часто сопутствует колоректальному раку рассказали эксперты Cancer Research UK. Этот симптом говорит о том, что болезнь уже дала метастазы и проникла в легкие. Вместе с сильным ночным кашлем у пациента также могут проявиться сильная одышка, затяжные инфекции нижних дыхательных путей, а также кашель с кровью.

При обнаружении данных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу, пройти обследование и приступить к необходимой терапии. Чем быстрее пациент начнет лечение, тем больше шансов, что недуг не приведет к летальному исходу.

Болезни и лекарства,
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