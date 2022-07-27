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1 час назад

Как снизить риск развития рака кожи

RT на русском

Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российского университета дружбы народов (РУДН) Александр Юцковский рассказал, как снизить риск развития в том числе рака кожи.

Как снизить риск развития рака кожи
Фото: pxhere.compxhere.com

В беседе с «Москвой 24» врач напомнил о необходимости ограничивать воздействие на тело ультрафиолетовых лучей, чтобы избежать появления солнечных ожогов, которые могут со временем привести к меланоме.

Также Юцковский порекомендовал носить закрывающую тело одежду и пользоваться солнцезащитным кремом с SPF 50.

Врач уточнил, что солярий и ультрафиолетовые лампы, которые используют для сушки гель-лака, тоже могут наносить вред.

В профилактике рака кожи важен регулярный осмотр, который выявит любые изменения.

Болезни и лекарства,РУДН,
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