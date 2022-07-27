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1 час назад

Оспа обезьян может спровоцировать неврологические нарушения

Мир новостей

Группа ученых из Королевского университета Бэлфаста выяснили, что заражение оспой обезьян может в будущем вызвать у человека серьезные неврологические и психиатрические заболевания.

Оспа обезьян может спровоцировать неврологические нарушения
Фото: Мир новостейМир новостей

В ходе первого этапа исследования специалисты изучили 1702 уникальных научных статьи, выделив 19 из них, где описывались случаи 1031 заражения оспой обезьян в предыдущие вспышки. После этого ученые разбирались, насколько часто у заболевших возникали миалгия (воспаления мышц), головная боль, утомляемость, судороги, спутанность сознания и энцефалит. Также были отмечены и другие осложнения — сенсорно-перцептивные нарушения (измененное зрение, головокружение и светобоязнь) и психиатрические симптомы (тревога и депрессия).

Авторы работы отмечают, что имеются «предварительные данные» о некоторых неврологических и психиатрических проявлений оспы обезьян, «начиная от часто встречающихся и неспецифических неврологических симптомов (миалгия и головная боль) и заканчивая более редкими, но более тяжелыми неврологическими осложнениями, такими как энцефалит и судороги».

По словам старшего научного сотрудника лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаила Болкова, любая инфекция, сопровождающаяся воспалением и температурой, приводит к разрушению тканей и связана с неврологическими изменениями. И чем тяжелее инфекция, тем сильнее и негативные эффекты, даже если прямого влияния на ЦНС не было.

Болезни и лекарства,РАН,
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