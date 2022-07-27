Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
2 часа назад

Врачи назвали симптомы рака толстой кишки

Вечерняя Москва

Врачи сообщили, что рак кишечника может долго никак себя не проявлять. Также его симптомы можно легко спутать с другими заболеваниями — отравлением, аллергической реакцией, астмой или депрессией.

Врачи назвали симптомы рака толстой кишки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Запоры, снижение аппетита, хроническая усталость, кровь в стуле являются основными «предвестниками» метастаз при раке кишечника, отметили медики.

О том, что заболевание уже запущено, укажет еще один симптом — ночной кашель.

Если сухой кашель ночью только усиливается, то болезнь уже дала метастазы и добралась до легких. В таких случаях пациенту нужно срочно обратиться к врачу, чтобы ему провели необходимые анализы.

Врачи предупредили, что употребление красного мяса, колбасы, ветчины и сосисок увеличивает риск развития рака толстой кишки. Людям, которые генетически предрасположены к таким заболеваниям, следует соблюдать диету с большим содержанием клетчатки, сообщается на портале Express.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители