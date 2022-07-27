Врачи назвали симптомы рака толстой кишки

Врачи сообщили, что рак кишечника может долго никак себя не проявлять. Также его симптомы можно легко спутать с другими заболеваниями — отравлением, аллергической реакцией, астмой или депрессией.
Запоры, снижение аппетита, хроническая усталость, кровь в стуле являются основными «предвестниками» метастаз при раке кишечника, отметили медики.
О том, что заболевание уже запущено, укажет еще один симптом — ночной кашель.
Если сухой кашель ночью только усиливается, то болезнь уже дала метастазы и добралась до легких. В таких случаях пациенту нужно срочно обратиться к врачу, чтобы ему провели необходимые анализы.
Врачи предупредили, что употребление красного мяса, колбасы, ветчины и сосисок увеличивает риск развития рака толстой кишки. Людям, которые генетически предрасположены к таким заболеваниям, следует соблюдать диету с большим содержанием клетчатки, сообщается на портале Express.