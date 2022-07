Врачи перечислили явные симптомы рака толстой кишки

Жидкий стул, болезненное газообразование и спазмы живота могут свидетельствовать о развитии рака толстой кишки, сообщили врачи Фариха Саридж и Викрам Редди. В беседе с изданием Eat This, Not That! они перечислили явные симптомы опасного заболевания.