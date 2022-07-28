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1 час назад

Врачи перечислили явные симптомы рака толстой кишки

Lenta.ruиещё 3

Жидкий стул, болезненное газообразование и спазмы живота могут свидетельствовать о развитии рака толстой кишки, сообщили врачи Фариха Саридж и Викрам Редди. В беседе с изданием Eat This, Not That! они перечислили явные симптомы опасного заболевания.

Врачи перечислили явные симптомы рака толстой кишки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из самых очевидных признаков рака толстой кишки колоректальный хирург, доктор медицинских наук Викрам Редди назвал ректальное кровотечение. Он предупредил, что данный симптом также характерен для геморроя, однако стоит обязательно сделать колоноскопию, чтобы исключить онкологический диагноз, особенно если кровотечение долго не проходит.

Другими распространенными симптомами рака толстой кишки являются болезненные газообразования, частые вздутия, беспричинно жидкий стул, спазмы в области живота, а также постоянная усталость и потеря веса, рассказала врач общей практики, доктор медицинских наук Фариха Саридж. По ее словам, также заболевание может сопровождаться тошнотой и рвотой. Эти симптомы могут возникнуть, если опухоль закупоривает кишечник и препятствует прохождению по нему жидких и твердых отходов жизнедеятельности организма или газов, пояснила медик. Также она добавила, что в этом случае человек может страдать от сильных запоров.

Кроме того, в качестве фактора риска специалисты выделили наследственность. Если в семейном анамнезе уже зафиксированы случаи рака кишечника, человеку надо особенно следить за здоровьем желудочно-кишечного тракта и регулярно проходить профилактические обследования.

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