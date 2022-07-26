Малышева развеяла распространенные мифы о ЛОР-заболеваниях

О распространенных мифах, связанных с ЛОР-заболеваниями рассказала в личном Telegram-канале врач и телеведущая Елена Малышева. Развеять их ей помог врач-отоларинголог Дмитрий Горин. По словам докторов, одно из распространенных заблуждений — боль в горле от мороженого.

Фото: Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«От мороженого может немножко запершить горло, если задняя стенка уже воспаленная из-за бактериальной или вирусной инфекции. Если задняя стенка нормальная, будет першить максимум две минуты», — сказал ЛОР-врач.

Медики сообщили, что боль в горле не всегда вызвана ангиной. Она может быть признаком вирусного заболевания или следствием заброса кислоты из желудка — рефлюкса.

Врачи предостерегли от частого использования ватных палочек для чистки ушей. Они предупредили, что при таком способе ушная сера глубоко заталкивается и утрамбовывается.

А вот промывание морской водой при заложенности носа, по их словам, действительно помогает. Она лучше физиологического убирает отек и воспаление раствора. «Это прекрасная вещь особенно при острых простудных заболеваниях», — добавил отоларинголог.

Ранее в блоге Елены Малышевой напомнили об опасности загара.