Как защитить уши от инфекции, когда вы купаетесь летом

Если вы собираетесь много плавать этим летом, то знайте, что вы рискуете подхватить отит, или, по-другому, «ухо пловца». Доктор Хунчжао Цзи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе объяснил, как избежать этого.

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Доктор Хунчжао Цзи, доцент кафедры отоларингологии — хирургии головы и шеи в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета в Далласе, подчёркивает, что самый эффективный способ избежать появления инфекции в ухе - это защищать уши от попадания в них воды.

Если же вода уже попала в ухо, то может помочь её удаление. Однако для этого использовать нужно не ватную палочку, а специальные ушные капли.

В целом же любой человек, у которого в уши попала вода, может заработать наружный отит. Однако риск выше, если вода не хлорирована: например, если вы купались в реке или озере.

Помимо этого, при плавании в озёрной воде можно подхватить такие инфекции, как менингит, гепатит, мозгоядная амёба.