Как связаны качество зрения и деменция

Ученые не перестают исследовать причины различных серьезных заболеваний. Так, в журнале Aging and Mental Health опубликовали результаты большой работы исследователей, которая показала, что существует связь между проблемами со зрением и нарушением когнитивных функций у пожилых пациентов.
Ученым пока не удалось выявить, в чем конкретно заключается эта связь, можно лишь предполагать и изучать дальше. Однако уже сейчас ясно, что лечение глазных заболеваний поможет снизить риски развития деменции.
Рамблер спросил у эксперта, какие, на его взгляд, прослеживаются связи между ухудшением зрения и когнитивными способностями.