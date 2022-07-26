Как связаны качество зрения и деменция

Дело в том, что то, что мы видим - это результат работы зрительного нерва, который проецирует изображение в наш головной мозг. Это один из основных анализаторов. Люди, которые не получают должный сигнал от зрительного нерва с передачей в головной мозг, безусловно, больше подвержены развитию деменции в связи с неполноценностью функционирования самой ЦНС по передаче импульсов от анализаторов.



Хотя стоит отметить, что как только у человека возникает проблема со зрительным нервом, гораздо более чувствительно подключаются к работе другие анализаторы: слуховой и кожный. И человек получает гораздо сильнее импульсы от них.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"