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20 минут назад

Как связаны качество зрения и деменция

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Ученые не перестают исследовать причины различных серьезных заболеваний. Так, в журнале Aging and Mental Health опубликовали результаты большой работы исследователей, которая показала, что существует связь между проблемами со зрением и нарушением когнитивных функций у пожилых пациентов.

Как связаны качество зрения и деменция
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученым пока не удалось выявить, в чем конкретно заключается эта связь, можно лишь предполагать и изучать дальше. Однако уже сейчас ясно, что лечение глазных заболеваний поможет снизить риски развития деменции.

Рамблер спросил у эксперта, какие, на его взгляд, прослеживаются связи между ухудшением зрения и когнитивными способностями.

Дело в том, что то, что мы видим - это результат работы зрительного нерва, который проецирует изображение в наш головной мозг. Это один из основных анализаторов. Люди, которые не получают должный сигнал от зрительного нерва с передачей в головной мозг, безусловно, больше подвержены развитию деменции в связи с неполноценностью функционирования самой ЦНС по передаче импульсов от анализаторов.

Хотя стоит отметить, что как только у человека возникает проблема со зрительным нервом, гораздо более чувствительно подключаются к работе другие анализаторы: слуховой и кожный. И человек получает гораздо сильнее импульсы от них.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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