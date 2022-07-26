После каких лекарств нельзя садиться за руль

Вождение автомобиля требует не только технического мастерства, но и некоторых медицинских знаний. Риск несчастных случаев на дороге можно уменьшить, если знать о побочных эффектах медикаментов. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-невролог Кирилл Алмазов предупредил россиян о том, после приема каких лекарств не стоит садиться за руль. В первую очередь к ним относятся обезболивающие и препараты против простуды с кодеином.

Сюда же добавим препараты из группы антигистаминных средств — препаратов от аллергии, которые относятся к первому поколению. Они отлично устраняют признаки аллергии, но обладают выраженным седативным эффектом. Некоторые препараты могут привести к аварии, поскольку провоцируют сонливость и рассеянность.