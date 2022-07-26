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42 минуты назад

После каких лекарств нельзя садиться за руль

Letidor.ru

Вождение автомобиля требует не только технического мастерства, но и некоторых медицинских знаний. Риск несчастных случаев на дороге можно уменьшить, если знать о побочных эффектах медикаментов. Подробности читайте в нашей новости.

После каких лекарств нельзя садиться за руль
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-невролог Кирилл Алмазов предупредил россиян о том, после приема каких лекарств не стоит садиться за руль. В первую очередь к ним относятся обезболивающие и препараты против простуды с кодеином.

Сюда же добавим препараты из группы антигистаминных средств — препаратов от аллергии, которые относятся к первому поколению. Они отлично устраняют признаки аллергии, но обладают выраженным седативным эффектом. Некоторые препараты могут привести к аварии, поскольку провоцируют сонливость и рассеянность.

Препараты, которые помогают при головной, суставной, зубной или менструальной боли не так безобидны для автолюбителей, как кажется на первый взгляд. Также при вождении автомобиля стоит избегать некоторых анальгетиков, они приводят к нарушению скорости реакции.

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