Почему мы неправильно храним лекарства

Многие люди неправильно хранят лекарства, что может снизить их эффективность или даже навредить здоровью. Спросили врача-терапевта Самсонову Нарине, какие ошибки в домашней аптечке мы допускаем чаще всего.
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Большинство людей выкидывают упаковки, информационные листы или рецепты, прилагаемые к препаратам. Делать это нельзя.
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Хранить медикаменты нужно в оригинальной упаковке с этикеткой. Лучше всего использовать пластиковые контейнеры с отделениями для соблюдения режима приема и безопасного применения лекарств. Кроме того, следует учитывать, что тепло, свет, солнечные лучи, влага, высокие и низкие температуры могут оказать негативное воздействие.
Распространенная ошибка - хранить красящие и пахучие средства, например, йод, марганцовку, спиртовые растворы, вместе с другими лекарствами. Необходимо класть их отдельно от остальных медикаментов. Для сиропов и растворов подойдет картонная упаковка, на которой обозначен срок годности и состав.
Терапевт также поделилась рекомендациями по приему лекарств:
Категорически нельзя разделять многокомпонентные таблетки и вскрывать капсулы – они покрыты специальной оболочкой для длительного действия или защиты желудка.
Некоторые лекарства не следует разжевывать или измельчать, так как это может изменить их процесс усвоения организмом.
Запивать медикаменты можно только чистой водой, а соки, минералка, чай не рекомендуются.
Необходимо соблюдать выписанные врачом дозировки препаратов и режим приема. Лишняя таблетка может привести к серьезным ухудшениям состояния здоровья. Особенно опасно «шутить» с антибиотиками, гипотензивными препаратами, гормонами, обезболивающими средствами.
Не назначайте себе лекарства самостоятельно, даже витаминные комплексы. Принимайте любые препараты исключительно после консультации со специалистом.