Почему мы неправильно храним лекарства

Многие люди неправильно хранят лекарства, что может снизить их эффективность или даже навредить здоровью. Спросили врача-терапевта Самсонову Нарине, какие ошибки в домашней аптечке мы допускаем чаще всего.

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Большинство людей выкидывают упаковки, информационные листы или рецепты, прилагаемые к препаратам. Делать это нельзя.

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Хранить медикаменты нужно в оригинальной упаковке с этикеткой. Лучше всего использовать пластиковые контейнеры с отделениями для соблюдения режима приема и безопасного применения лекарств. Кроме того, следует учитывать, что тепло, свет, солнечные лучи, влага, высокие и низкие температуры могут оказать негативное воздействие.

Самсонова Нарине Самвеловна Врач терапевт-кардиолог

По словам врача, оптимальная температура для хранения лекарственных средств - от 15 до 22 градусов тепла.

Держать препараты следует в темном месте. Для дополнительной защиты от влаги можно положить упаковку в полиэтиленовый пакет.

Самсонова Нарине Самвеловна Врач терапевт-кардиолог

Распространенная ошибка - хранить красящие и пахучие средства, например, йод, марганцовку, спиртовые растворы, вместе с другими лекарствами. Необходимо класть их отдельно от остальных медикаментов. Для сиропов и растворов подойдет картонная упаковка, на которой обозначен срок годности и состав.

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