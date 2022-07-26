"В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. В жару люди потребляют гораздо больше жидкости, что естественно и совершенно правильно. Однако неправильным будет выбирать для этого напитки с большим содержанием сахара. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом. Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей",