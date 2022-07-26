Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
35 минут назад

Диетолог раскрыл "абсолютно вредный продукт", вызывающий ожирение

Мира Маркина

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал "абсолютно вредный продукт", провоцирующий ожирение. По словам медика, опасаться стоит сладких прохладительных напитков.

"В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. В жару люди потребляют гораздо больше жидкости, что естественно и совершенно правильно. Однако неправильным будет выбирать для этого напитки с большим содержанием сахара. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом. Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей",

– пояснил медик в беседе с радио Sputnik.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог назвал неожиданно полезные свойства гречки.

Болезни и лекарства,Видео,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители