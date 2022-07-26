Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: как распознать

Пару лет назад Джастин Бибер признался, что страдает болезнью Лайма, также известной как клещевой боррелиоз. Именно из-за последствий коварного недуга артист был вынужден отменить гастроли, на время прекратить все выступления и просто попытаться поправить свое здоровье. Но что это за недуг — болезнь Лайма и чем она так опасна?

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Клещи — это не только энцефалит, но и пара тысяч отличных боррелий — микроорганизмов, которые при попадании в наше тело немедленно награждают нас боррелиозом или болезнью Лайма. Несмотря на кажущееся экзотичным название, подхватить эту красоту можно и среди родных осин, берез и елок, то бишь везде, где на территории России имеются леса, в которых обитает клещ. Екатерина Гергесова, высшая квалификационная категория, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U, расскажет о том, что такое болезнь Лайма, чем опасна и как понять, что именно ее вы привезли после туристического маршрута по лесам и тайге.

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Клещевой боррелиоз — кто ты?

Как ясно из названия, это инфекционное заболевание, возникающее после нападения клещей. Первый и самый частый признак болезни, возникающий у 60–80% пациентов — кольцевидная мигрирующая эритема. Несмотря на пугающее название, это не смертельная штука, немедленно приводящая к коме, а всего лишь след от укуса клеща. Сначала на коже появляется папула — покраснение, которое постепенно увеличивается. Внешне оно напоминает мишень в тире.

Но это только начальная стадия процесса. В среднем, через 10дней непосредственно место укуса бледнеет, а вот кольца вокруг него остаются четкими и ярко выраженными. Постепенно эритема увеличивается в размерах и распространяется по телу (потому и называется мигрирующей). Ее диаметр может достигать от 3 до 70 см. Когда она дорастает до таких габаритов, на месте укуса появляется зуд, возникает отечность, иногда — болезненность. Если пациент на стадии до расширения эритемы обратится к врачу, то есть риск ошибки в диагностике — доктор ставит диагноз «укус клеща», назначает местные средства и отпускает с миром. Вот почему при диагностике болезни Лайма так важны лабораторные и аппаратные исследования.

Диагностика болезни Лайма

Одна из причин, по которым диагностировать болезнь Лайма не так просто — это инкубационный период, варьирующийся от 1 до 30 дней, хотя чаще всего он составляет 7–14 дней. То есть жертва клеща вполне может вернуться домой из поездки, в которой получила порцию боррелий, жить обычной жизнью, а потом внезапно обнаружить красное пятно.

При чем во время инкубационного периода боррелии через кровеносную и лимфатическую систему расползаются по всему организму, отчего возникает покраснение кожи на других участках тела, вдали от места укуса. Пациент же, не подозревающий ни о каких боррелиях, может принять это за аллергию. Спустя несколько дней, когда бактерии заканчивают размножаться и начинают осваивать новую жилплощадь, у пациента проявляются признаки интоксикации (отравления):

общее недомогание и слабость, умеренные головные боли, тошнота, боль в мышцах и костях, повышение температуры до 38 °С, иногда есть озноб.

Все это в целом похоже на простуду, ОРВИ или даже легкое отравление. Дополнительные «спецэффекты» включают сыпь на коже, конъюнктивит, артралгию, боли в горле, кашель, отек яичек у мужчин. Наилучший способ не доводить дело до крайности — все же обратиться в клинику, к достаточно квалифицированному врачу, который проведет осмотр и направит на лабораторное исследование крови. Антитела к боррелиям выявляются в крови через несколько дней после укуса клеща, так что оптимальное время для обращения к доктору — появление и рост характерной эритемы кольцевидной формы с коркой по центру и возвышающимися краями.

Кроме анализа на боррелиоз, пациенту назначают исследование на клещевой энцефалит, так как один клещ весьма многофункционален и может переносить не одну заразу, а несколько. Помимо лабораторной диагностики проводятся аппаратные исследования — ЭКГ, УЗИ сердца, пункция спинномозговой жидкости.

Лечить или нет?

Если болезнь Лайма подтвердится, то пациента отправят в инфекционное отделение стационара — отсидеться дома на чае с вареньем не удастся. Основной метод терапии при болезни Лайма — антибиотики. Доктор назначает лечение с учетом стадии заболевания, основных симптомов и осложнений. Чаще всего для уничтожения боррелий используют инъекции цефалоспоринов, нестероидных противовоспалительных средств, ненаркотических обезболивающих, антигистаминных фармацевтических препаратов. Примерно через неделю температура тела у пациента понижается до 37 °С, но может держаться еще несколько дней. Место укуса постепенно теряет чувствительность и затягивается, остальные симптомы тоже исчезают. На этапе выздоровления пациенту назначают витамины и иммуностимулирующие препараты. Но, может, болезнь Лайма можно не лечить, и она пройдет сама, как простуда? Тут дело в том, что ее симптомы действительно могут сами исчезнуть через несколько дней или недель, но не стоит этому радоваться. Боррелии в организме останутся, обживутся, что приведет, во-первых, к тому, что человек станет носителем боррелиоза, а во-вторых — инфекция перейдет в хроническую форму и будет вредить организму. Усугубляют ситуацию ослабленный иммунитет, аномалии в развитии, генетическая предрасположенность и, разумеется, отсутствие своевременного лечения. При этом боррелиоз достаточно непредсказуемая штука — он может поразить нервную или сердечно-сосудистую системы, опорно-двигательный аппарат, оболочку головного мозга. В итоге жертвам грозит инвалидность и/или даже летальный исход.

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