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1 час назад

Врач предупредил о риске развития пневмонии из-за купания

Москва24

Отоларинголог Владимир Зайцев предупредил о риске развития пневмонии при попадании воды в дыхательные пути во время купания, сообщает News.ru.

Врач предупредил о риске развития пневмонии из-за купания
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт отметил, что игры детей на водоемах часто приводят к печальному исходу, как и купание в состоянии алкогольного опьянения. Грязная вода может запустить воспалительный процесс.

"Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление на уровне трахеи, бронхов и легких. Это может привести к пневмонии. Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией в стационар",

– объяснил специалист.

Играя на водоемах, нужно стоять по грудь в воде, чтобы исключить риск попадания воды, посоветовал Зайцев.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что в бассейне можно заразиться ветрянкой и герпесом. По его словам, все вирусы распространенных кожных заболеваний могут выживать даже в хлорированной воде.

Врач рассказал, что самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, – это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А. В некоторых случаях через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование можно заразиться вирусом папилломы – это вирусные бородавки.

По словам медика, наиболее опасной являются энтеропатогенная кишечная палочка, дизентерия и иерсиния. Причем последняя обычно попадает в открытый бассейн через питомцев.

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